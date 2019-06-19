廖峻正式回歸《女力報到》。（TVBS）

廖峻正式回歸《女力報到》與梁舒涵再續父女緣。（TVBS）

66歲的資深藝人廖峻去年底驚傳二度中風，住院四個多月加上積極復健，他日前總算正式復工，回歸TVBS《女力報到》劇組拍戲，廖峻表示：「休息了一陣子，心情上面都保持著樂觀態度和積極的做復健，身體已復原百分之70，這次回歸劇組拍戲，有一種既期待又怕受傷害的感覺。」

廖峻因行動上仍需要柺杖撐扶無法久站，拍戲過程中導演會盡量會避開下半身鏡頭，目前都是安排廖峻坐著拍戲，且每場戲盡量都不超過三小時，下午四點前一定讓廖峻收工。之前都是自己開車去拍戲的廖峻，目前都是由劇組人員或兒子廖錦德接送，廖峻說：「因為身體狀況還沒有完全的恢復，在肢體表達上稍微較吃力一點，很感謝《女力報到》導演及劇組人員的體恤，讓我能夠輕鬆的演戲。」

仍在持續積極復健的廖峻，休養期間一直很想趕快回歸演戲，但真正復工後，自我要求很高的卻他總擔心自己沒辦法扮演好角色，會耽誤拍戲進度。廖峻說，現在飲食都吃得很清淡健康，也早睡早起做運動，相信身體很快就可以恢復像之前一樣，完全正常拍戲。

劇中飾演廖峻女兒的梁舒涵開心的表示：「從加入女兵到女力也滿一年了，跟峻爸之間就像父女的情誼，而且在宮廟裡面沒有爸爸就好像少一個味道，現在又可以跟他續父女情緣了。」由於拍攝八點檔的節奏步調較快，梁舒涵不時會擔心廖峻身體太累，但是敬業的他拍戲時不但不需要人幫忙，堅持自己慢慢來，還不斷跟大家一起聊天嬉鬧，一起創造很多可愛的對話橋段。

(中時 )