台南市向內政部營建署申請經費，正在進行蕭壠文化園區門面重建及木棧道植栽改善工程，預計9月底完工，呈現新風貌。（莊曜聰攝）

蕭壠文化園區在2005年開館後，先後舉辦不少大型活動及博覽會，2013年起南市文化局啟動蕭壠國際藝術村計畫，吸引來自海外的藝術家進駐並發表各類創作，園區修繕也朝開放空間路線進行，市府向營建署爭取城鎮風貌形塑經費650萬，目前正進行原有門面拆除及木棧道植栽，工程預計9月底完工，園區將有嶄新風貌及天際線。

蕭壠文化園區前身是1906年興建的台南佳里糖廠倉庫群，共計有14棟倉庫，占地近14公頃，統稱為蕭壠十四倉，由日據時期運糖的火車鐵道，串連起14棟倉庫，形成別具特色的南、北兩條廊道，佳里糖廠特有的人文風貌與綠蔭建築之美，閒置空間活化利用後也成為在地民眾的休憩景點。

為讓園區與民眾互動零距離，數年前陸續進行南側圍牆拆除與廊道綠美化工程，營造出開放式空間，讓民眾及遊客更便於走入蕭壠文化園區，感受老建築與當代藝術激盪的迥異風貌，為讓倉庫群特色更凸顯，原鋼骨結構門面也正動工拆除，改為輕意象風格，屆時民眾路過就能直接看到園區景致。

施工期間園區不打烊，暑假期間也推出兒童藝術季活動，在A10兒童美術館有家庭五金電影院特展，並在A9館舉辦一系列親子工作坊，體驗動畫製作過程，戶外劇場請來豆子、蘋果、奇巧、新影響劇團等演出，還有假日瘋電影、故事媽媽說故事等活動，噴水池也將於7月3日開放，提供夏日消暑空間。

(中時 )