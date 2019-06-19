台南市政府首次與大專院校合作，今年暑期開放學生到市府實習，媒合116位學生，來自32所不同校系，學生透過實習的機會，除了解公部門運作，也可獲得學分，若實習良好，未來想進市府工作，能大大加分。

台南市長黃偉哲表示，暑期實習告一段落後，經評估與校方學生討論，期望推廣到學期中進行。實習完會考核，表現優異的學生，將來進公部門服務，對所屬服務機關運作熟悉，能有加分作用。

據了解，南市勞工局已有辦理大專院校工讀計畫，兩者差異，黃偉哲說，實習計畫與勞工局辦的工讀，都是好的媒介，讓學生提早和社會作接觸，實習賺到學分，工讀賺到錢，但實習獲得知識和實作比較多。

台南市政府今年首次拜會成功大學、台南大學、嘉南藥理大學、台南應用科技大學、崑山科技大學、長榮大學等6所在地大學，結合校內實習課程，推動「大專青年學生公部門暑期計畫」，學生可提早體驗職場，規畫將來職涯計畫。

目前有來自32間大專院校不同校系116為學生參與，包括就讀於政治大學、交通大學、中正大學和彰化師範大學等台南學子，暑假期間也能回鄉實習，結束後拿到實習證明。

市府研考會科長吳秋滿表示，學生涵蓋交通、教育、文化、社福、勞工、都發、衛生、新聞、資訊及動保等，實習互動過程中，他們對公部門運作模式能有初步認知，並發揮自身專業為公部門帶來新的聲音。

(中時 )