幻想老婆有外遇追砍 男子判囚4年 15:212019/06/19 中時 林偉信 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 有酗酒及吸毒習慣的台北市李姓男子，去年吃晚餐後幻想老婆有外遇，他持折疊刀追殺她，所幸經家人制止她才未喪命。高院維持一審判決，考量他因精神疾病導致辨識能力降低，依殺人未遂罪將他判刑4年、刑後監護3年。可上訴。 ★中時電子報關心您：保護自己、遠離毒品！ ★中時電子報關心您：飲酒過量，有礙健康！ ★中時電子報提醒您：酒後不開車，安全有保障 (中時 ) #男子 #外遇 #老婆 #精神疾病 #精神 也許您會感興趣 推薦閱讀 翔忻街上熱吻 專家：外遇像吃鹽酥雞療癒又罪惡 08:222019/06/15 生活 阿翔身陷外遇風波 浩子現身：興趣不合 19:162019/06/15 娛樂 超富二代家暴、外遇又不顧兒 法官要他付上億 21:442019/06/15 社會 阿翔不倫「兄弟」謝忻 時間軸曝光至少10年！ 13:372019/06/16 娛樂 阿翔不倫戀引發人妻社團慌 她一句話點破關鍵 08:042019/06/17 娛樂 阿翔妻心碎PO文救了他！揭大老婆原諒出軌尪5大理由 17:302019/06/17 娛樂 他網購二手漫畫驚見「駭人紙條」 08:442019/06/18 日常 阿翔道歉記者會哭了！浩子曝他狀況很不好 14:352019/06/18 娛樂 阿翔為不倫戀6度哽咽道歉 與謝忻全面停工！ 14:412019/06/18 娛樂 陳沂怒勸阿翔太太分財產「包養老二超大小狼狗」 20:122019/06/18 娛樂 社會熱門新聞 女大生酒後遭性侵 男：套子她給的 - 社會 謝忻成棄子 名律師稱關鍵是「聚寶盆」 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 天道盟大哥為妻押建商討債 吃官司 - 社會 小娃發燒抽搐癱軟 永靖警開道護送就醫 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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