有酗酒及吸毒習慣的台北市李姓男子，去年吃晚餐後幻想老婆有外遇，他持折疊刀追殺她，所幸經家人制止她才未喪命。高院維持一審判決，考量他因精神疾病導致辨識能力降低，依殺人未遂罪將他判刑4年、刑後監護3年。可上訴。

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(中時 )