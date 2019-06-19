高雄市長韓國瑜日前他怒嗆，行政院長蘇貞昌再不核發5300多萬登革熱補助款，「再得任何一個登革熱，就算在蘇貞昌頭上！」再次中央、地方應該聯手抗登革熱，因為蚊子不分藍綠。蘇貞昌則回應，韓連一隻蚊子都治不好，還想治國，這樣會不會荒唐。對此，資深媒體人黃暐瀚則拿出疾管署資料，感嘆表示看完「您還會覺得，高雄現在只有21例，不用大驚小怪嗎？」

黃暐瀚在臉書發文指出，看看韓國瑜的「要錢」，再聽聽蘇貞昌的「又沒說不給你錢」，政治的話語，是否感覺「兩派胡言」，感覺「各說各話」，感覺「聽攏嘸」？黃也列出疾管署資料，並指出一、今年本土型登革熱共21例，全都在高雄。二、鄰近國家今年病例數皆高於近年同期，緬甸超過3100例，印度已經5500例。三、往年台灣多是「一、二型」，今年高雄卻是「第四型」！四、四年前曾染過「一、二型」的痊癒病患，遇上「第四型」，更容易變成重症。

「看完這四點，您還會覺得，高雄現在只有21例，不用大驚小怪嗎？」黃暐瀚認為，韓料敵從寬，希望提前部署，所謂「預防重於治療」；蘇則審慎樂觀，感覺還未到補助大筆經費的時刻，也就等於賭一把「今年不會大流行啦」！至於今年到底會不會大流行呢？要等八月底，九月，才會知道。

網友則紛紛表示「什麼叫防疫，不就是事前預防嗎？等到大爆發再來處理，難道認為人命不值錢？」、「高雄的改變只有住在高雄的人清楚」、「建議韓國瑜市長為高雄做了甚麼一定要說出來，要不然黑韓不做事的真的太多了」、「不管如何，韓市長至少讓中央重視了疫情，這是高雄人的福氣」、「這真的是行政院長嗎？難道真要等大流行發生了，才願意撥經費嗎？」、「昨天看了前行政院長 張善政的訪問。這才是真正的超越藍綠」。

(中時電子報)