曲棍球協會詐領補助款案，監察院5月14日彈劾承辦檢察官陳隆翔，引起法界強力反彈。監委高涌誠今（19）天表示，陳隆翔被彈劾後，指控他在約詢時指此案因綠委段宜康提出必須給交代，還說想了很多方式來重啟調查，他強調「從未在約詢過程講過這兩句話」，若陳隆翔同意，可盡早公開約詢錄音檔。

高涌誠說，陳隆翔被彈劾後隔天在檢察官論壇發表上述指控，必須付舉證責任，一個月過去，至今仍未提出任何舉證，「很坦蕩蕩地說，從未在約詢過程講過這兩句話，不曉得為何要做此不實指控」。

高涌誠表示，自己也因陳隆翔的指控，讓他在委員會備受質疑，因此他在會中提議公開約詢錄音帶，但委員會決議附加條件，希望到職務法庭再公開，屆時勢必當庭勘驗，逐字稿目前委外轉譯中。

高涌誠指出，對這案子向來沒有參雜政治思考，只要陳隆翔願意，可盡早公開音檔，而錄音檔也已提供給職務法庭，陳隆翔也可閱卷，再次澄清「保證絕對沒有此說法」。

彈劾檢察官陳隆翔 監委事後調查報告加碼罪狀

(中時 )