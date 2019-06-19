林志玲謝卡曝光。（圖／取自新浪娛樂）

台灣第一名模林志玲日前宣布閃嫁小7歲日本團體放浪兄弟成員Akira，先前兩人在台灣、日本完成結婚登記後，便赴美國度蜜月，最近Akira回日本現身公開場合，露出燦笑以「謝謝」二字感謝外界祝福，而林志玲最近也低調向媒體朋友們送上結婚謝卡，坦言：「一切很突然但很美好」。

據《新浪娛樂》報導，林志玲工作室最近向媒體發送謝卡，淺綠色的小卡上畫著小手、愛心、樹苗，並用英文寫著「Love」，林志玲寫下：「一切很突然但很美好，大家都要一起很幸福。謝謝各位好朋友，辛苦了」。

而林志玲宣布閃婚當天，曾有名新浪工程師發文抱怨因志玲姐姐婚訊要加班，當時林志玲工作室便親自回覆感謝，表示願意送上小禮物慰勞對方，讓該名工程師直言受寵若驚，如今林志玲給媒體的謝卡曝光，字句洋溢了林志玲的貼心與暖暖的幸福感，網友見此說：「祝福」、「早該放下言承旭了，祝福志玲姐姐」、「一定要幸福」。

(中時電子報)