世界展望會發起「全球時刻」倡導行動，在6月20日「世界難民日」前夕，串聯各夥伴國的力量，呼籲民眾共同關注那些小小年紀就被迫因為暴力離開家園，失去童年與正常上學機會的最脆弱兒童。（圖／台灣世界展望會提供）

據世界展望會2019發表的《沒有選擇－終止童兵需要全球共同關注》報告指出，世界上每6名孩子，就有1名住在戰亂衝突的地區，生活動盪不安，隨時可能失去安身之所、成為難民。世界展望會發起「全球時刻」倡導行動，在6月20日「世界難民日」前夕，串聯各夥伴國的力量，呼籲民眾共同關注那些小小年紀就被迫因為暴力離開家園，失去童年與正常上學機會的最脆弱兒童。

據聯合國難民署統計，敘利亞為現今難民來源人數最多的國家，約有630萬敘利亞人逃至黎巴嫩、約旦、土耳其等國。目前約有400萬名敘利亞兒童在戰爭爆發後出生，在他們的人生記憶中，幾乎只有戰亂和流浪。

6歲的阿布達拉（Abdallah）就是其中一位，阿布達拉和家人目前住在黎巴嫩的非正式帳棚定居點，阿布達拉的媽媽為阿布達拉報名世界展望會開設的幼兒教育中心課程，希望他的童年不會跟她一樣，錯失教育的機會。

台灣世界展望會自敘利亞危機爆發至今，已投入約300萬美元，透過糧食援助、物資發放、兒童關懷中心、兒童保護、營養與健康、教育、水資源暨衛生等方案，在黎巴嫩、約旦、伊拉克及敘利亞協助敘利亞難民及流離失所的兒童與家庭。台灣世界展望會邀請大眾在「世界難民日」這天響應「全球時刻」，捐款支持難民援助工作搶救最脆弱兒童，或是分享台灣世界展望會facebook粉絲專頁的難民兒童影片，讓更多脆弱無助的孩子有機會重獲平安。

捐款可洽台灣世界展望會官網www.worldvision.org.tw。

(中時 )