「季妹妹」季芹與天團「5566」成員王仁甫，在事業正順之際選擇了愛情，兩人結婚至今11年、育有一雙子女，還一起開設臉書粉絲專頁，分享一家4口跟夫妻倆的生活點滴，一直給人幸福恩愛的感覺，沒想到王仁甫日前上節目，竟坦承老婆季芹提過2次離婚，自己也動過分開的念頭。

王仁甫與季芹是演藝圈中知名的恩愛夫妻檔，還創了「王仁甫和季芹之永遠的芹仁」臉書粉專，名稱也充滿濃情蜜意，沒想到王仁甫竟曝夫妻倆曾不只一次想分開，他日前上《媽媽好神》，在節目中聊到11年的婚姻，被問是否有過離婚念頭，他竟給出肯定的答案，還加碼說自己是處女座，對數字有種潔癖，差點讓婚姻真的破局。

王仁甫透露當初跟季芹交往時，就曾制定「規則」，結婚後也堅持沿用，跟季芹約定了如果對方提離婚滿3次，他就真的會離，王仁甫解釋，這是因為他覺得常在提分開的事情，其實相當痛苦，會覺得「我們的感情好不重要」，接著驚爆季芹在這11年裡已經用過2次額度，而她知道王仁甫是認真的，因此至今不敢再說第三次，怕真的離婚！

(中時電子報)