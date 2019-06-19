國家地理頻道製播描述釣黑鮪魚的紀錄片「漁人的搏鬥」，最讓人血脈噴張的就是黑鮪魚上鉤那一剎那，往往令觀眾驚呼連連。今天上午屏東東港區漁會拍賣市場突然一片騷動，原來是今年鮪魚季至今，漁民釣起的最大一條黑鮪魚進港，民眾聞訊紛紛前來觀賞這條重達410公斤，無前例的大尾黑鮪魚。

今年屏東最大尾黑鮪魚進港，引起民眾驚呼連連。〈戴志揚翻攝〉

當黑鮪魚從漁船上用吊車吊起那一刻，民眾立刻在現場爆出歡呼聲，捕獲的漁民也高興得合不攏嘴。據了解，聞訊而來的民眾直呼，「能看到這條超大黑鮪魚，作夢都會回味。」

東港區漁會總幹事林漢丑表示，今天東港漁市場出現今年最大尾條的黑鮪魚，重達410公斤，刷新5月14日捕獲的396公斤紀錄。

東港區漁會表示，今年黑鮪魚捕獲量已破千尾，比去年同期多了73尾，平均每公斤價比去年少新台幣14元。

林漢丑強調，根據東港魚市場拍賣統計資料，今年捕獲的黑鮪魚總計有1077尾，平均價格一公斤535元，與去年同期比較，多了73尾，平均價也少14元左右。目前黑鮪魚盛產，黑這個月底將結束，還剩半個月的品嚐時間，希望民眾把握機會前往嘗鮮。

(中時電子報)