盼NCC拿出專業與良知！韓國瑜出面力挺中天

時代力量立委黃國昌與網紅「館長」陳之漢，將在6月23日發起「紅色媒體滾出台灣遊行」，更呼籲國家通訊傳播委員會（NCC），直接廢止《中天電視台》執照。高雄市長韓國瑜今（19）受訪，強硬捍衛《中天》，更怒槓黃與NCC，認為自己與高雄被每3分鐘黑一次；團隊這麼努力為高雄打拚，高雄各方面也屢傳捷報，這些事若不報導，難道是對的嗎？要求黃與NCC用同一標準來管理媒體，否則對《中天》非常不公平！

韓國瑜表示：「哪一家電視台，天天講高雄市不好的呢？每3分鐘講一次，難道黃國昌委員沒看到嗎？所以我覺得，只有對中天電視台，這樣子提出嚴厲的批判，我覺得是非常不公平的！」

不僅如此，韓國瑜更嚴詞警告：「我覺得NCC要拿出專業，也要拿出良知。政府部門的官員來來去去，老百姓是不會變的！不管人生有機會做多少年的政府的職務，幾年就沒有了，但是專業、口碑是永久的！」

最後，韓國瑜直言：「明明對高雄市政府來講，我們做得這麼努力、這麼認真，觀光客不停的增高，而且投資客不停的增高，市民的榮譽感提升到76%以上，那這個好的電視台不報導，這樣是對嗎？NCC是不是也該一併出面呢？所以我覺得，如果NCC有勇氣，同樣一套標準來管理這些媒體的話，大家都沒有話講！我覺得，這樣是我對黃國昌委員所提出來，我的看法。」

(中時電子報)