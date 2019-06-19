民進黨中執會19日舉行，獲得正式提名競選連任的蔡英文總統呼籲，黨內同志應放下歧見團結一致，以勝選做為唯一目標。（范揚光攝）

民進黨今天召開中執會，通過並任命蔡英文蔡英文總統參選2020總統選舉；蔡英文總統今赴中執會，他致詞時也感謝前行政院長賴清德，「跟我一起走完整個初選過程」；她更喊話，「2020我們目標很清楚總統要勝選，立委一定要過半。」

此外，總統說，初選確實是一個競爭的過程，在過程中難免會有摩擦，但是初選已經過去，這是團結的時刻，她要特別提到，這次初選過程中必須認知一件事情，年輕世代的需求跟要求，一定要回應，在現在民主政治中，必須將聲量化為組織力量，也必須將組織力量化為聲量，才會集結最大支持的力量，這是關鍵中的關鍵，年輕世代的力量，希望這個選戰過程中，與執政過程中，能爭取更多年輕力量支持，打造這個國家。

今天總統致詞時指出，首先要感謝中執委，剛才任命她決定成為民進黨總統候選人，能夠代表民進黨參與2020年第15屆總統選舉，她非常感謝中執會的決定，一定全力以赴，「希望，我不只是希望，我一定能完成2020總統大選的責任」。

她說，接下來要謝謝中央黨部卓主席帶領的團隊，在這次初選過程中，專注的情況下，歷經種種挑戰，終於讓初選順利落幕，她要感謝中央黨部所有的同仁謝謝大家。

總統說，其次她也要感謝賴清德前院長，跟她一起走完整個初選過程，「在這個過程中，激勵了黨的士氣，也讓我們有機會將執政價值與成績，再一次向全國人民說明，謝謝賴前院長的毅力與民主風範」。

總統說，接下來她也要感謝執政團隊，執政團隊三年多來的直政，被即艱辛，在林全前院長的規畫之下，賴前院長的接續，以及現任蘇院長，讓民進黨執政變成有感、有成績，「三位行政院長的共同努力，讓我們有這個三年有成的感覺，也讓我們得到人民的支持」。

說完，蔡總統還跟在座的人說，「這怎麼沒有拍手要拍手啊！」大家立即鼓掌。

總統表示，初選已經結束了，接下來就像剛才主席說的挑戰會更大，責任也會更艱辛，需要集全黨之力完成任務，2020的挑戰不僅是民進黨前所未有的挑戰也是台灣前所未有的挑戰，因此必須集結黨最大戰鬥力量，包括黨、團隊、總統競選團隊、立委競選團隊，繼續充分整合，集結最大競選能量，在過程中爭取最大社會力量的支持，「在過程中不但能獲得更多支持，也能夠讓黨大於民進黨，也讓社會能回應我們訴求的願景與價值更多支持」。

總統表示，2020目標很清楚總統要勝選，立委一定要過半，期待選戰成功之後，任務要維護台灣的民主自由，捍衛執政的價值跟改革的成果，更重要的，一定要鞏固執政，這是必須要承擔也一定要承擔也一定會成功承擔的任務。

蔡總統也逐一點名在場的立委，點到因為區域劃分這次無法參選區域立委的管碧玲時，總統說「管媽不是區域立委了，另有更重要的任務」，也是現在開始要一起打仗的夥伴，要一起加油，大家會充分合作，各自可以順利當選，把黨的力量更大，讓社會更多支持力量，台灣繼續往前走。

(中時電子報)