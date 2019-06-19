5-1號步道目前季節限定的大丁黃正盛開，觀旅局歡迎民眾前往感受森林生態最熱鬧的夏季派對。（陳世宗翻攝）

台中市大坑地區素有「台中陽明山」美名，大坑登山步道更是最熱門登山景點之一，台中市政府觀光旅遊局5月中旬完成5-1號步道全線路段整建，大幅提升步道整體安全性及行走舒適度：局長林筱淇說，目前正式季節限定大丁黃盛開中，也是觀察蟬和蝴蝶生態最好季節。

觀旅局長林筱淇說，大坑5-1號步道屬於休閒級的步道，適合較常登山的民眾親子同遊；大坑步道整修以減量設計、低度開發及就地取材的方式執行，除適當拓寬原有相思木棧道行走動線、增設休憩座椅及整修沿線兩座涼亭二嵙亭及城中亭外，並將部分步道路面在符合安全需求下，減少不必要設施恢復為原始林道。

林筱淇指出，市府採取現地既有卵礫石施作階梯的手作步道，並運用天然相思木材料，配合路面高程搭設的原木階梯，因走起來很貼近自然且不破壞生態環境，備受山友好評，民眾行走步道，除可感受森林的清新空氣，還有機會遇見台灣藍鵲及黃裳鳳蝶、台灣獼猴等野生動物。

林筱淇表示，暑假即將到來，親子出遊可選擇爬山登高避暑，同時夏季正是觀察各種蟬和蝴蝶生態最好的季節，5-1號步道目前季節限定的大丁黃正盛開，歡迎民眾來感受森林生態最熱鬧的夏季派對。

(中時 )