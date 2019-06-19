高雄逢雨必淹市府逢汛期將近急於尋找淹水原因，市長韓國瑜表示已經開始補箱涵破洞、清水溝，排水溝淤積的狀況比想像還慘， 200公分深的排水管淤塞到180、190公分，只剩5％排水功能，還得用機具去挖，難怪易淹水常坍塌。

韓國瑜:「我都不敢講，講了高雄市民一定抓狂，高雄人這幾年到底怎麼熬過來的？」

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(中時電子報)