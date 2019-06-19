中天主播劉盈秀。（照片來源：劉盈秀臉書）

康熙來了完整版 中天新聞美女主播大集合！

古語說「三百六十五行，行行出狀元」，不過網友們流行的是「三百六十五行，行行出正妹」，豬肉公主、豆花妹、金融美媚….三不五時就可以在網路上看到各行各業的正妹。

不過，究竟哪個行業的正妹最多、討論度最高？DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，列出最常在網路上引發熱議的15大行業。

第10名：律師

律師燒腦又專業，女律師們多了一分睿智的美麗，看她們條理分明的征戰法庭為委託人辯護，讓人想把膝蓋獻給她們呀！近年林鈺恩、張庭瑜、張琬平都是媒體版面的常客。

第9名：秘書

別以為秘書就是花瓶，作為老闆貼身人員，秘書可不是人人都做得來的工作。許多網友心目中的最強秘書，大概就是韓劇的金秘書啦！在PTT版迷倒鄉民的Cady、上過《國光幫幫忙》的雪菁、小璇等，都引起一番討論。

第8名：醫師

穿著白袍的女醫師，總是給人一種美麗又帥氣同時存在的氣場，許多女醫會開設粉專跟網友互動，不但擁有專業，也讓大家看到更多私下的模樣。牙醫界林志玲、女神系名醫羅珮琳…個個美女醫生都讓鄉民想喊「痛痛」。

第7名：Youtuber

網路時代YouTuber數以百計，有些是丑角搞笑風格走紅，有些是傳遞資訊，當然，出眾外貌更是加分的條件！

第6名：藝人、模特兒

藝人才排到第6名！可能因為演藝圈帥哥、美女太多，顏值已經是必備條件了吧。

第5名：社群小編

躲在螢幕後面的社群小編竟然登上第5名！網路上的一言一行、個性風格早就讓網友對他們充滿想像，近期就有許多幕後小編走到幕前亮相，有些風格犀利的小編讓網友十分驚訝，本人居然是個甜美的女孩呀！

第4名：護理師

她們看起來溫柔、讓病人們安心，遇緊急狀況又一秒認真嚴肅起來，這迷人的反差令人敬佩，今年一名在台大醫院擔任護理師的Elle，俘虜了網友的心。

第3名：空服員

外貌是空服員的第一關，其次也需要有極強大的抗壓性與語言能力，再加上不厭其煩的空中服務精神，讓旅客們的長途飛行享受安全又專業的服務，這些天上飛的漂亮姐姐，可都是接受過嚴格的訓練的，攻佔媒體版面的有「華航林依晨」Ivy Chao趙筱葳、「真人版娜美」Fafa。

第2名：老師、教授

女老師們不只是老師，有時候更像是學校裡的心靈撫慰，還有許多有知識型的大姐姐類型，感覺懂很多、值得多多學習，「最兇中文老師」郭乃維Queenta、魔術界數學老師謝雪兒都是近年被熱議的美女教師。

第1名：記者、主播、編輯

無論是棚內的主播、在外東奔西跑播報連線的記者、編輯室中拚命趕稿的編輯，我們總能在電視新聞上看到許多追逐真相、或是隱藏在電腦後方努力敲打鍵盤的亮麗身影。

近年讓網友心動不已的有張瓊方、虞承璇、羅意瑾、蔡尚樺、房業涵、莊惠琪等，都是女神級正妹。

(中時電子報)