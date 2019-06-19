盼NCC拿出專業與良知！韓國瑜出面力挺中天

高雄市長韓國瑜19日下午到社教館與年度模範生、市長獎畢業生進行合影活動，對於立委黃國昌18日赴NCC施壓，要求中天降低韓國瑜的報導，韓國瑜覺得莫名其妙。他希望，NCC拿出專業與良知，用同一套標準管理媒體。

對於黃國昌對NCC施壓，韓國瑜說，莫名其妙，另一家電視台每3分鐘黑韓國瑜1次，每5分鐘講高雄市這裡不好、那裡不好，為何黃國昌不講話，為何兩套標準？

韓國瑜指出，這家電視台每天黑韓、罵高雄市政府，好像大家都不敢得罪它，這不對吧。媒體不光是社會責任，得負起民眾知的權利，還有收視率的問題，如果一直報導某一些人、事、地、物，造成收視率下滑，電視台一定會調整。

他請黃國昌張大眼睛，看清楚一點，是否有哪一家電視台天天講高雄市不好，每3分鐘講1次，難道黃國昌沒看到？只有對中天電視台提出嚴厲批判，這是非常不公平的。

韓國瑜也希望，NCC要拿出專業與良知，政府部門的官員來來去去，老百姓是不會變的，不管人生有機會擔任幾次政府職務，幾年就沒有了，但專業與口碑是永久的。

他指出，明明高雄市政府團隊如此認真，觀光客、投資客不停增高，市民榮譽感提升至76％以上，好的電視台不報導，這樣對嗎？NCC是否一併出面？如果NCC有勇氣，用同樣一套標準管理媒體，大家都沒話說。

NCC再罰中天 韓國瑜批：拿出專業良知

(旺報 )