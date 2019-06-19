謝祖武還特別展示這次所捐贈雙效能滅火器的滅火防火功效。(曹婷婷攝)

火災初期若能快速滅火及有效阻絕火源，對於搶救人命與財產至關重要，長期關注消防救災防護效能提升的愛爾麗醫療集團，19日由集團公益大使、「麻辣鮮師」主角謝祖武代表捐贈1100具雙效能滅火器給臺南市消防局，強化火災搶救效能，由臺南市長黃偉哲代表接受，謝祖武更盛讚黃偉哲「本人比電視還帥」。

長期關注消防救災防護效能提升的愛爾麗醫療集團，今天由集團公益大使謝祖武代表總裁常如山捐贈價值168萬元1千具雙效能滅火器給臺南市消防局，不過現場臨時加碼再多捐贈100具。臺南市長黃偉哲代表接受並頒發感謝獎狀，感謝愛爾麗醫療集團造福市民的善行。

捐贈儀式後，謝祖武還特別展示這次所捐贈雙效能滅火器的滅火防火功效，模擬廚房炒菜起火，只需噴灑幾秒，火勢瞬間撲滅。另外，若於物體上噴灑這款滅火器還可事先預防起火，讓在場不少人看了都一陣驚呼。

臺南市消防局表示，愛爾麗醫療集團深知火災搶救時效性，尤其，火災發生初期若能快速滅火及有效阻絕火源，對於搶救人命與財產十分重要，所以，這次捐贈1100具滅火器，價值近185萬，不只充實消防救災器材，強化火災搶救效能，也提高救火的機動性。

尤其，這款滅火器比一般滅火器體積小且輕便，通過歐盟191項環保無毒安全檢測，適用各類型火災，兼具滅火與防火功效，3年內可重複使用。

滅火器生產業者陳建銘指出，這款強效型滅火器小瓶身設計，除了可輔助打火兄弟們在第一時間更快速有效救災，更利於一般家庭、公司、工廠、汽車內等任何地點使用，可在火災發生初期發揮有效滅火隔火，進而自救救人。

(中時 )