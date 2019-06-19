新北市第6所「中正自造教育及科技中心」19日啟用，由教育局長張明文、台灣師範大學教授張玉山及「Fablab Taipei」創辦人洪堯泰揭幕。（許哲瑗攝）

新北市第6所「中正自造教育及科技中心」19日啟用，由教育局長張明文、台灣師範大學教授張玉山及「Fablab Taipei」創辦人洪堯泰揭幕。（許哲瑗攝）

新北市第6所「中正自造教育及科技中心」19日啟用，由教育局長張明文、台灣師範大學教授張玉山及「Fablab Taipei」創辦人洪堯泰揭幕。（許哲瑗攝）

新北市第6所「中正自造教育及科技中心」19日啟用，由教育局長張明文、台灣師範大學教授張玉山及「Fablab Taipei」創辦人洪堯泰揭幕。（許哲瑗攝）

新北市第6所「中正自造教育及科技中心」19日啟用，由教育局長張明文、台灣師範大學教授張玉山及「Fablab Taipei」創辦人洪堯泰揭幕。（許哲瑗攝）

新北市第6所「中正自造教育及科技中心」19日啟用，由教育局長張明文、台灣師範大學教授張玉山及「Fablab Taipei」創辦人洪堯泰揭幕，其中以廢棄課桌椅改造而成的披薩窯、彎腰郵筒等裝置藝術讓眾人耳目一新；張明文表示，中心以傳統木工藝作為特色，藉由手作課程引發孩子創意，扎根人材培養。

配合108學年度新課綱上路，教育局計畫成立蘆洲國中，永和國中、福和國中、金山高中、鶯歌國中、積穗國小和中正國中，共7間自造教育及科技中心，結合地方資源發展各校特色，藉由手作課程紮根，孕育解決問題的人才，讓源源不絕的創意成為未來競爭力的核心。

活動由中正國中幼兒園、校內舞蹈社帶來熱舞表演揭開序幕，展示師生利用廢棄課桌椅，改造而成披薩窯、聖誕樹、麋鹿薑餅屋、套圈圈及彎腰郵筒等裝置藝術外，還可體驗結合傳統木工的「筷來鉋鉋」、「木製響笛」、「光速智能球」等小遊戲，每項都由師生結合校內課程發想，大玩年輕人創意，讓人驚艷連連。

中正國中校長楊明源表示，2016年起獲創客社群學校計畫補助，發展自造教育不遺餘力，近年更獲國教署補助設置自造教育及科技中心，中心整合校內資源、各領域教師，研擬一套融入傳統自造、數位自造及新興科技的課程。

楊明源說，目前更陸續設計創意進行曲、森林進行曲、自造狂想曲、多域協奏曲教室，讓傳統自造教育結合科技領域，銜接國中更往下扎根國小，歡迎各校前來參訪、研習，凝聚社區共識。

(中時 )