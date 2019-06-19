高雄登革熱疫情升溫，市府也開始積極防治，甚至為補助款摃上中央。台北市議員王欣儀在臉書公布蒐集資料，圖表數據顯示，陳菊擔任高雄市長時，中央補助都至少2千多萬起跳，遠高過於韓國瑜的861萬，王欣儀指出，過去陳菊執政時期，病例數曾高達近2萬人，針對日前蘇貞昌酸韓國瑜「一隻蚊子都治不好」一說，「其實真正用意是在間接打臉花媽、賴神」。

高雄市近八年登革熱防疫經費一覽表。 (翻攝王欣儀臉書)

王欣儀在臉書PO文表示，陳菊執政期間，中央給的補助，即便疫情只有3人，都是從2千多萬起跳，104年疫情嚴重時，補助款更曾高達將近一億，但104年高雄的病例數更曾高達將近2萬人，她表示，蘇貞昌酸韓國瑜「一隻蚊子都治不好」，其實真正用意是在間接打臉花媽、賴神？

王欣儀表示，對比韓國瑜當高雄市長，中央補助卻只有861萬，而且來自中央的補助款中，過去除了疾管署，還有中央補助佔大宗；現在卻只剩疾管署？

高雄第二預金使用概況。(翻攝王欣儀臉書)

她也提到，相較北市府的第二預備金，今年就有9.65億元，柯P還曾編過創下史上最高的12.5億，反觀高市府只有4億的額度，高雄在百廢待舉下，雖然1～6月，目前二備金核准了2億，用途也都很清楚；但是台北的柯P也不遑多讓，1～5月可也有1.9億元。

(中時電子報)