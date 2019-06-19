5月20日的強降雨，新北市各地傳出淹水災情，二重疏洪道陽光運河旁的樂活農場也在水災中遭殃，水溝汙水漫溢導致農友心血全毀，更外傳汙水中的有毒物質造成農地污染，作物檢驗出超過8種重金屬超標，對此高管處19日發表聲明澄清，僅有單一耕位之莧菜含鉛量稍高於標準值，並依規定將禁止耕戶採收、販賣及食用園內作物。

對於外傳重金屬汙染樂活農園的傳聞，今日上午高管處發表聲明澄清，在6月17日收到的檢驗報告中，8大重金屬檢驗結果，僅有單一耕位之莧菜含鉛量稍高於標準值(合格為0.3ppm，檢測值為0.4ppm)，並已於昨日上午和所有耕作戶在樂活農園召開說明會。

高管處指出，樂活農園正式對外開放前，針對土壤及水質均進行嚴格檢驗後始啟用，此次污染事件是因5月20日大豪雨，造成鄰近化成抽水站市區排水漫淹至農園內，覆蓋了園內農地及道路，為單一特殊事件，絕非常態。

高管處表示，依規定即日起禁止耕作戶採收、販賣及食用農園內生產的作物，至於農損部分，將辦理補償作業，請各耕作戶配合進行作物查估。

關於耕作安全問題，高管處說，環保局預計7月初會有土壤初步化驗結果，將再加強增加土壤檢測以確認農園安全，如果樂活農園的耕作戶對耕地種植有安全疑慮，可申請退租，將可辦理全額退費。

(中時 )