48歲吳姓男子日前到苗栗與朋友聚會，不料突然因心肌梗塞倒下，由友人開車送醫途中也未施以CPR搶救，幸好院方立刻施以心導管手術將吳男從鬼門關搶救回來。

吳男日前在聚會中突然倒地不起，友人驚覺有異立刻開貨車將他送至大千醫院急診。院方指出，吳男到院時無呼吸、心跳與血壓，且身體已經發黑，緊急施做CPR、給予電擊搶救，待他恢復呼吸和心跳，即刻進行心導管手術，成功把吳男從鬼門關中搶救回來，並且順利康復出院。

苗栗大千綜合醫院心臟內科醫師林智偉說明，發生心肌梗塞時，需馬上施做心肺復甦術（CPR）並且同時聯繫救護車送醫，為搶救急性心肌梗塞病患的重要關鍵。而吳男發生當下未實行這2項救命程序，能挽回生命並順利出院，堪稱「奇蹟」！

大千醫院表示，不是只有冬天才要注意心肌梗塞，近日天氣逐漸升高，炎熱環境下若無適度補充水分，血液比平常濃稠，易形成血塊造成血栓，且進出冷氣房溫差大，血管急遽收縮，也易發生血栓，因此炎夏也容易造成心肌梗塞發生，另有高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸、家族史民眾也為心肌梗塞高危險群。

林智偉呼籲，夏季務必補充水分且離開冷氣房前先在門口站立，適應外面的溫度之後再出門，平日一定要注意三高問題，配合醫師追蹤檢查及持續用藥，才能控制病情，以降低心肌梗塞發生的機會。

(中時 )