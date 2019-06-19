高雄市觀光局長潘恆旭不滿觀光經費遭砍，昨起到今在臉書連發四篇文章，冷泉加熱變溫泉的重現百年日本浴場案也被卡。觀光局表示，每年都各有兩階段的補助，第一階段被退回的案件可檢討後再提出，七月後則開始第二階段的審核，針對遭退申請案，回函上也都有附上檢討原因。學者指出，溫泉法對冷泉、溫泉都有規定，並不是說加熱就能變溫泉。

潘恒旭昨在臉書發文說，韓國瑜當市長以後，跟民進黨執政的中央申請補助真的比較難，高雄市觀光局今年申請補助只核定6千萬，其中最期盼中央支持的冷泉加熱變溫泉的重現百年日本浴場案，跟愛河水舞噴泉案都落空，他也公布數據，2016年中央補助高雄1億9024萬，2017年補助1億9650萬，2018年補助2億3300萬，今年則補助6000萬。

觀光局解釋，每年都各有兩階段的補助，由專家學者進行評選，第一階段高雄共提出九案，其中七案退回要求再檢討，若補完相關檢討資料後有額度就可再得補助，而七月開始則會進行第二階段補助案審查，且高雄獲得的補助額度已是全台較多的縣市之一。

靜宜大學觀光學系副教授黃正聰表示，冷泉與溫泉定義不同，並非加熱就能變溫泉，應該是雙方在法規認知有差別，且觀光局的預算有限，全台各地都必須照顧到，因此也要看各縣市府提出的補助案是否合適，基於整體考量後再撥預算。即使如此他也說，實在不必由觀光局長親上火線回覆，應該由觀光局發出正式說明，比較恰當。

根據中華民國溫泉法規定，溫泉定義是符合溫泉基準的溫泉水及水蒸氣， 溫泉水包括自然湧出或人為抽取之溫水、冷水及水蒸氣，或在地表量測的溫度高於或等於30℃者；若溫度低於30℃的泉水，其水質符合溫泉水質成分標準者，亦視為冷泉，例如蘇澳冷泉，若不符溫泉法相關規定，則無法獲得認證。

(中時 )