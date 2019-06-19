修杰楷為宣傳新戲《浮士德遊戲2》上《請問你是哪裡人》。（衛視中文台）

修杰楷、鍾瑶、姚以緹、黃尚禾為宣傳新戲《浮士德遊戲2》上于美人、浩子主持的《請問你是哪裡人》。（衛視中文台）

修杰楷、鍾瑶、姚以緹、黃尚禾為宣傳新戲《浮士德遊戲2》上《請問你是哪裡人》。（衛視中文台）

鍾瑶、姚以緹為宣傳新戲《浮士德遊戲2》上《請問你是哪裡人》。（衛視中文台）

修杰楷、鍾瑶、姚以緹、黃尚禾日前為宣傳衛視電影台《浮士德遊戲2》影集，特地上衛視中文台《請問你是哪裡人》與現場來賓進行兩性話術討論，沒想到現場男女雙方討論時竟然火力四射！修杰楷被問到如果老婆賈靜雯問他「是不是胖了」時要怎麼回答，他說自己會誠實回答，因為這單指胖或不胖並不是好不好看，沒想到竟然引來于美人撿到槍般地用力回擊：「問這題是要知道另一半還有沒有在乎她，你還以事實為根據，事實有比磅秤更厲害嗎？」讓修杰楷秒懂後整笑到不行。

而談到男女生容易因為時間觀念吵架時，精神科醫生點出男生比較守時，女生要改進，馬上引來鍾瑶跟姚以緹的抗議，鍾瑶更說她身邊的男生大多沒有時間觀念，立馬被許常德吐槽說：「他可能沒有那麼愛你，才會沒有時間觀念」讓鍾瑶頓時語塞只能燦笑。

修杰楷、黃尚禾及楊昇達被「女性必問五大困難金句」看三人如何回答，當女生問到「我最近是不是胖了」這一題時，于美人還特別提到如果是賈靜雯來問修杰楷這一題時他要怎麼回答，修杰楷認真地說，他會誠實而且冷靜地跟賈靜雯說「妳真的變胖了」，因為這題是單指胖或不胖，並不是好看不好看，讓于美人跟浩子聽了超驚訝。而對面的鍾瑶、姚以緹及蘇晏霈聽了三個男生的答案後，也一致認為誠實的修杰楷回答的最得她們的心，浩子聽了氣噗噗說：「妳們不要用長相來選答案好嗎」讓全場笑翻。

接著于美人火力全力地說女生要知道自己是不是胖了去量體重就好了，問這題是要知道另一半還有沒有在乎她，接著于美人更有如搶到槍對著修杰楷狂噴猛射說：「你還以事實為根據，事實有比磅秤更厲害嗎？」讓修杰楷秒懂後整個人笑到不行，也讓全場笑翻。

而在男女易爭吵時刻裡有一條是「討論怎麼過紀念日」，修杰楷就被問到平常跟賈靜雯是如何度過節日，他表示生日是一定要有表示的，例如幫賈靜雯把工作排開帶她出國，也會先觀察好她要什麼禮物預先準備起來，最重要的是「一定要寫卡片」。

而當心情不好時，鍾瑶說自己最怕另一半說「你想太多了啦」，因為自己心情不好的時候並不想要聽這種敷衍的答案。于美人接話說，本來很混亂的心情已經整理差不多，這時如果聽到「你不要想太多」這句話，就有如已經擦乾淨的桌子，被人拿髒抹布再擦一遍反而更髒，鍾瑶一聽笑說：「完全認同！」

黃尚禾則說，他心情不好時最討厭女生用「你不要心情不好」來當開頭，一聽這句話自己就會爆掉，如果可以不要讓自己心情不好，就不會讓對方感覺到了，所以如果女生拿「你不要心情不好」這句話當起手式，這種自以為是的安慰方法真的會讓他爆炸。

而約會沒有時間觀念也常是男女吵架的原因，現場精神科醫師解釋因為人類發展來說男生要外出狩獵，所以比較會有時間觀念也比女性守時，還開玩笑說這點女生的確要改進。但這句一出立即引來鍾瑶跟姚以緹的抗議，鍾瑶更說她大部分遇到的男生都沒有時間觀念，沒想到竟然被許常德吐槽說：「他可能沒有那麼愛你，才會沒有時間觀念」讓鍾瑶頓時語塞只能回以害羞的笑容，笑說那可能跟個性有關係吧！

(中時 )