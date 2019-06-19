台北上海雙城論壇舉辦時間尚未確定，北市議會藍綠議員希望市長柯文哲取消雙城論壇，台北市長柯文哲今受訪卻透露，奇怪府會連絡人跟他說議員報名爆滿。對此，藍綠議員炮轟，舉辦日期都沒確定，何來報名踴躍？酸柯發布假消息；民進黨籍議員梁文傑強調，柯想去大陸就去，不要把議員拖下水，特別是民進黨籍的議員。

針對柯文哲聲稱，雙城論壇隨行議員報名爆滿，北市議會回應，至今尚未收當市府邀請議員出席雙城論壇公文，尚未受理議員報名及抽籤等程序，須待時程確認及市府來函邀請才會發文所有議員調查出席意願。

民進黨議會黨團總召張茂楠表示，根本沒民進黨議員報名，何來藍綠議員報名踴躍，笑死人，尤其是明年將選總統，這時間點去會被貼上認同柯兩岸政策標貼，所以不太可能會去，呼籲柯市長別往自己臉上貼金。

2年曾與柯一同赴上海參加雙城論壇的梁文傑認為，近年陸方頻頻打壓台灣，像是軍機繞台、習近平的告台灣同胞書四十周年談話等，氛圍與2年前不一樣，所以民進黨不會派人去，柯想去就去，別拖民進黨籍議員下水。

國民黨籍議員汪志冰表示，雙城論壇連舉辦時間都還沒確定，議會也沒收到正式的邀請及抽籤程序，何來報名踴躍，酸柯發布假消息，刻意向陸方示好，營造藍綠議員一窩蜂想去的假象。

親民黨籍議員林國成則替柯文哲緩頰，確實有很多人私下表達有興趣，藍營及無黨籍議員都有意願，原則上雙城論壇是城市交流跟政治無關，原則上以監督立場參加，若時程確定可能會去。

(中時 )