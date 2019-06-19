真是大亂鬥，偷吃不擦嘴、再犯又被抓；元配怒找徵信社跟監，將外遇不倫兩人捉姦在床，卻提告通姦不成，還反遭提告妨害秘密罪，元配最後拿出丈夫9年前寫下的切結書，要求千萬賠償，全案仍在法院審理中。

彰化縣一名64歲何姓蔘藥行負責人，因長期和56歲藍姓女友人搞曖昧，紅粉知己令何妻忍無可忍，為安撫人妻，2010年5月何男親筆簽名寫下兩份切結書，內容為「我從今日以後，不再跟外面女人連絡，如果老婆知道，無條件離婚、房子及五百萬現金」、「以後不去找女人，若再見面，願無條件付出500萬及房子」。

三角關係相安無事又過了6年，手握切結書的何妻發現丈夫和外面的女人仍維持友宜、並未切斷聯繫，擔心年逾半百的丈夫不知拿捏好分寸，暗中花錢找徵信社跟監；果然在2016年10月30日，徵信社通知何妻，丈夫與藍女雙雙進入摩鐵，她氣急敗壞，找來哥哥嫂嫂同往抓姦。

當天上午9時40分許，徵信社員工一腳踹開摩鐵房門，率先闖入房間的何妻，看著自己已屆花甲的丈夫竟和別的半百女子光溜溜躲在床上被子裡，一個箭步上前、一把掀開床單，讓徵信社人員當場蒐證、拍下全身赤裸的兩人。

何妻一狀告上法院，提告丈夫通姦、藍女相姦罪；何男向法官辯稱當時兩人在房間，只是請藍女幫他按摩，沒做別的，事後兩人去沖澡，還沒來得及穿上衣服，才會全身赤裸。而何男與藍女也反告何妻與兄嫂一夥人妨害秘密罪、侵入住宅等罪。

彰化地院法官審理時，檢視何妻提供的相關事證，扣案衛生紙上並未檢出精子細胞，扣案的摩鐵浴巾上，也無可疑跡證；而且衛生紙上的DNA跡證，有可能是來自2人的唾液或肌膚皮屑，認為並無積極證據，可證明2人間有發生性器官接合的行為，因此認定不構成通姦罪及相姦罪，判何男與藍女無罪。

至於何妻等人偕徵信社破門抓姦行為，法官認定，何妻共同犯竊錄身體隱私部位罪，判處拘役20日；何妻的哥哥賴男、嫂嫂與徵信社員工3人，則因共同犯侵入住宅罪，各處拘役7日，四人皆可易科罰金。

抓姦不成反被告的何妻最後只能放大絕，拿出9年前何男親筆簽署的2份切結書，提出刑事附帶民事賠償，要求何男依切結內容履行當年承諾，向何男及藍女2人，連帶求償1千萬元賠償，全案仍在彰化地院民事庭審理中。

(中時 )