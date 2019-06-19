21歲日本女偶像白間美瑠是NMB48成員，過去她和成員以單曲《絕滅黑髮少女》出道，最近白間美瑠首度推出個人寫真集《LOVE RUSH》，可見她為了作品大秀性感，露出全裸上半身，僅用一頭長髮遮住重要兩點，讓人聯想到是否在致敬天后濱崎步多年前的封面照。
白間美瑠最近到澳洲拍性感寫真集，獻出清涼處女秀，書中她除了換了多套比基尼，展露性感S曲線外，更半裸用長髮遮點，東西半球呼之欲出，有如濱崎步當年《Loveppears》封面重現，而白間美瑠奮力一脫也為她爭取到亮眼成績，作品一上市就榮登amazon寫真集榜第2名。
而白間美瑠最近和NMB48成員的生活美照也登上成人雜誌《週刊Playboy》，共56頁照片中，白間美瑠的個人照就佔了17頁，其中一張她沒穿內衣，僅穿著一件白色短浴袍的照片最受矚，W形狀的碗公乳讓粉絲看了直呼辣翻。
(中時電子報)
#白間美瑠
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