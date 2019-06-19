民進黨今天召開中執會，通過並任命蔡英文蔡英文總統參選2020總統選舉；民進黨主席卓榮泰致辭時表示，未來以總統勝選為主軸，形成以繼續維護國會優勢為優先的大戰略，同時跟社會各界的對話、個個公民團體及友好政黨的緊密合作，也會形成社會的大對話，而這大戰略大對話，是未來兩支利箭，用這兩支利箭來爭取未來人民最大的信任。

此外，卓榮泰說，此後中央黨部與各級黨部、蔡總統的競選團隊、所有立委區域及不分區提名人的競選團隊，三位一體組成黃金三角；他強調，「未來在守護台灣的行列中，賴院長一樣任重道遠，會跟我們並肩同行」。

卓榮泰致辭時一開頭，「蔡英文總統已經7個月沒有進到這個會議事了」，台下響起掌聲；他說，「我們也向總統報告，會努力讓妳在最快時間再回來這裡主持會議。」

他說，上周民調結果出爐，黨中央已經正式啟動選後整合任務，轉換選戰模式，為的就是要全力以赴，爭取勝選。首先要對這次參加總統民調初選的賴清德前院長，在整個選舉過程中展現的精神、毅力、堅持贏得多數國人的讚場，要表達高度肯定，尤其民調結果出來後，賴院長讓大家看到民主風度跟高度，「我要代表全黨表示最大的感謝與敬佩」。台下再度響起掌聲。

卓說，蔡英文總統剛剛中執會已經正式通過，會公告為民進黨第15屆總統本黨提名候選人。不過，今天並不是在這裡道喜的日子，反而是全黨要交付重要責任給蔡總統的時候，因為總統經過這次非常辛苦的初選民主過程，再次爭取到為國人繼續奉獻的機會，未來每一天都是重要艱難的挑戰，尤其是總統還要面對每天繁忙的國政，因此整個黨務系統會成為最堅實的後盾，黨會扛起最困難艱鉅的工作，黨也會站在選戰第一線，共同爭取屬於人民最後的勝利。

他說，此後中央黨部與各級黨部、蔡總統的競選團隊、所有立委區域及不分區提名人的競選團隊，三位一體，我們會組成黃金三角，用這個黃金三角繼續保護本土政權、國會優勢，堅持進步價值，再次呼籲本黨同志唯一任務與目標就是全力以赴團結勝選，用此來回應台灣人民對黨的信任，與看到國際局勢中，民進黨還要肩負守護台灣的責任，用團結勝選達到守護台灣的目標，這個重要目標今天就交付給蔡總統。

(中時 )