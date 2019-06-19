當高雄市長韓國瑜和行政院長蘇貞昌還在為「防治登革熱疫情」針鋒相對時，有2百餘名海軍陸戰隊戰士，已經連著兩天冒著酷暑，默默的在高雄市登革熱爆發疫區，挨戶挨戶的進行消毒及環境整理，陸戰隊的汗水，比起政治上的口水還彌足珍貴。

海軍陸戰隊派出官兵協助高雄登革熱疫區消毒與整理環境。〈戴志揚翻攝〉

包括海軍陸戰隊99旅、戰車登陸大隊、兩棲偵搜大隊及戰鬥支援大隊的官士兵超過2百人，從昨天起就帶著各式消毒工具，前往各疫區進行消毒與整理環境工作。

陸戰隊政戰主任馮國維少將表示，海軍陸戰隊配合市政府近期登革熱防疫政策，派遣上百員兵力投入左營區崇實、合群、自助新村等空置眷舍及祥和山莊單身退舍孳生源清除工作，希望能在雨後第一時間發掘清除孳生源，確保周邊鄰里安全居住空間。

海軍陸戰隊指出，日前大雨過後易造成戶外及容器積水，導致病媒蚊孳生。有鑑於近期高雄地區登革熱疫情不斷，海軍陸戰隊配合政府防疫政策，立即派遣官兵前往列管空置眷地合群新村、崇實新村、西自助新村及左營祥和山莊單身退舍等地，針對環境區域內的溝渠、容器及低窪積水處實施清掃與環境消毒作業，以杜絕登革熱疫情，維護週邊民眾居住安全。

海軍陸戰隊指揮部更強調，陸戰隊官兵平時除了戮力執行各項戰演訓任務，維護列管區域之環境衛生亦是責無旁貸，近期有感於高雄地區正值登革熱疫情高峰期，特別於大雨過後的疫情防治關鍵期，陸續派遣2百餘員兵力執行清除積水容器、環境噴藥、預防性投藥及坑洞填補等，將防疫視同作戰，不遺餘力地投入疫情防治工作。

(中時電子報)