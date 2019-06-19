立法院院會今天三讀通過《產業創新條例》第十條之一修正草案，提供業者購置智慧機械或5G相關設備及技術等，其支出得適用投資抵減，適用時間可以追溯至今年1月1日起。

新法明訂，最近三年內無違反環境保護、勞工或食品安全衛生相關法律且情節重大情事之公司或有限合夥事業，自今年1月1日起至2021年12月31日止，投資於自行使用之全新智慧機械；或是自今年1月1日起至2022年12月31日起，投資於導入第五代行動通訊系統之相關全新硬體、軟體、技術或技術服務，其支出金額在同一課稅年度內合計達新台幣100萬元以上、10億元以下之範圍，可抵減應納營利事業所得稅額。

根據新法，抵減應納營利事業所得稅額共有兩種方案：一、抵減當年度5％應納營利事業所得稅額。二、自當年度起三年抵減3％應納營利事業所得稅額。抵減一經擇定不得變更，且以不超過當年度應納營利事業所得稅額30％為限。

經濟部說明，因應工業4.0產業升級浪潮，「智慧製造」已經成為國際產業發展趨勢，並進一步搭配新一代5G行動通訊技術發展，這些智慧升級、數位轉型的工作，已成為現階段產業政策的重要目標，以鞏固產業競爭力。

經濟部指出，藉由租稅誘因，使已達數位化的大型廠商，加速邁入智慧製造，並使廣大中小企業加速導入數位化，大幅提升產能；並透過智慧化加乘效果，帶動相關產業擴大投資，加速我國智慧生活之5G環境佈建與服務應用。

(中時 )