德國總理梅克爾18日在攝氏28度烈日下迎接烏克蘭總統澤倫斯基來訪時，身體不由自主一直抖動，畫面顯示她緊抿嘴唇、緊握雙手，盡力克制自己不要顫抖，看來相當辛苦。

德國總理梅克爾（Angela Merkel）18日在28度烈日下迎接烏克蘭新總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）到訪時全身抖個不停，只見她緊抿雙唇、緊握雙手，似乎極力想要控制自己不要顫抖，模樣看來相當痛苦，她事後稱自己脫水（dehydration）才會這樣，補充水分後就沒事了，不過專家觀察梅克爾顫抖的樣子，認為她更有可能是罹患稱為「站立性顫抖」（Orthostatic Tremor）的症狀。

英國《每日郵報》（Daily Mail）引述倫敦大學聖喬治學院（St George's, University of London）教授加拉德（Peter Garrard）指出，梅克爾抽搐、不斷顫抖的徵兆蠻符合一種稱為「站立性顫抖」的症狀，這種罕見症狀好發於60歲以上人士，患者站立時通常會從他們的腿部開始顫抖，隨後顫抖現象往上延伸至上半身，當他們開始走路或行動後，顫抖現象就會停止。

不過其實引發抽搐、顫抖的原因相當多，隸屬於英國國家醫療保健服務（National Health Service，NHS）系統的家庭醫師馬克•波特（Dr. Mark Porter）19日就投書《泰晤士報》（The Times）指出，壓力、興奮、恐懼、飢餓、宿醉、過度運動等都會導致顫抖，他說這是相當尋常的生理現象，不過他也特別提及口渴、缺水並不是誘發抖動的常見因素。

另一名家庭醫師布魯爾（Dr. Sarah Brewer）也分析，甲狀腺機能亢進（Hyperthyroidism）或是服用一些藥物產生的副作用都可能導致患者顫抖，她說美國國家醫學圖書館（National Library of Medicine，NLM）羅列了17種可能導致顫抖副作用的藥物，這些藥物當中包含了咖啡因、抗憂鬱、抗生素、酒精、尼古丁的成分。

另外，血糖太低也可能引發顫抖，這種症狀在糖尿病患者身上較容易發生。

加拉德說，梅克爾抽搐的現象這麼明顯，主要在於她當天穿著的寬鬆套裝放大了這個現象，他說患者一旦靠著某樣東西，顫抖的現象就會比較不明顯。

各界相當關心梅克爾的身體狀況，不論什麼原因導致她不斷抽搐、無法控制，倫敦大學學院（University College London）神經學教授桑德（Ley Sander）強調，這絕對不是帕金森氏症。

(中時電子報)