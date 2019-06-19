屏縣府環保局長顏幸苑（左）接下鄉民陳情書，承諾加強稽查密度，要求業者改善。（林和生攝）

不滿堆肥場與化製場惡臭影響生活，鄉民發出怒吼。（林和生攝）

長期收受果菜殘渣製作堆肥的鹽埔鄉財夯堆肥場，鄰近長治鄉3家化製場，4家業者因空汙與臭味，影響民眾生活甚鉅，19日鄉民群起激憤，集結屏東縣政府抗議，要求公部門拿出解方，屏縣府環保局長顏幸苑出面接下陳情書，承諾會加強稽查密度，要求工廠即刻改善。

現全台共有7家合法畜禽化製廠，其中3家集中在屏東長治鄉，因長期排放臭味、造成空汙問題，令地方積怨已久；另位於鹽埔鄉的財夯堆肥場，在堆置及製作過程產生臭味，更困擾當地居民。

長治鄉民蘇瑞？痛斥，業者只顧賺錢，卻要民眾忍受臭氣，每吹東風，長治鄉民就飽受汙染所苦，吹南風時，就換到鹽埔鄉民遭殃，說到激動處，他帶著家人下跪陳情，強調「沒人願意頂著豔陽，放下田間工作，來縣府陳情抗議」，我們不是刁民，而是生活真的受不了。

顏幸苑接下陳情書後表示，環保局自2014年迄今，已稽查3家化製廠超過500次，並依違反相關法令裁處58件，裁罰金額逾730萬元；另財夯堆肥場也已稽查55次，合計裁處18件，裁罰金額逾35萬元。但鄉民要求拿出解方，不要只是口頭說說而已。

顏幸苑則承諾，會積極要求4家業者加強汙染防制、噴灑除臭劑等改善措施，未來將加強稽查密度，如有違規將加重裁罰。

但抗議過程中，聲援鄉民的屏東縣議員蔣月惠拿起麥克風話講得激昂，突然退休後備指揮部司令黃冬輝也到場聲援，雙方一度為了搶麥克風起了爭執，2人都已表態將投入屏北區立委選舉，避免模糊焦點，鄉民見狀紛紛散去。

(中時 )