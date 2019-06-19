被視為防範共諜案最後一塊拼圖的《國安法》今（19）天下午於立法院三讀通過，修法加重為共諜刑責，納入網路共諜行為。三讀條文明定，若被大陸納為間諜者，可處7年以上有期徒刑，得併科5千萬元以上、1億元以下罰金，，軍公教人員涉及叛國行為經判決確定，喪失退休金並違法之日起開始追繳。

現行條文規範人民不得為外國或大陸地區蒐集情資，三讀條文擴大對象，增列香港、澳門、境外敵對勢力或其派遣的人。隨著網路普及，駭客或潛在敵人藉此攻擊我國關鍵資訊基礎設施，此次修法也特別納入網路共諜行為。

法條規範民眾不得「發起、資助、主持、操縱、指揮或發展組織」、「洩漏、交付或傳遞關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄」，以及「刺探或收集關於公務上應秘密之文書、圖畫、影像、消息、物品或電磁紀錄」。

在罰則部分，法條明定，意圖危害國家安全或社會安定，為「大陸地區」違反規定者，從現行法的5年以下有期徒刑，加重為7年以上有期徒刑，得併科5千萬元以上1億元以下罰金；若是大陸以外的國家，則處3年以上、10年以下有期徒刑，得併科3千萬元以下罰金。

修法也規範，軍公教與公營人員，於現職或退休後，若犯內亂、外患罪，經判刑確定，喪失退休給與的權利，而已支領者從違法之日起開始追繳。

(中時 )