高雄市長韓國瑜本月22日將在台中舉行造勢大會，部分人士猜測，力挺韓國瑜參選2020總統的各地韓粉將戰線拉太長，可能出現兵疲馬困情形，預測造勢活動人數會逐步遞減。

對此中和後援會會長邱烽堯表示，台中場是挺韓的第4場造勢活動，遠從林口，三峽、鶯歌、坪林及淡水等地，距離中和都非常遙遠的地區，都有韓粉爭相前來報名，讓他大為吃驚，截至今（19）日止，台中場的遊覽車已衝破13輛，目前正往14輛邁進，比較花蓮後山的10輛與雲林6輛即可得知，台中這場勢必會比前兩場的人數要來得多。

(中時 )