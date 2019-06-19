高雄市防治登革熱5,300萬元預算有著落了，行政院副院長陳其邁今天表示，今天上午他和行政院長蘇貞昌已核定高雄市政府申請的防治登革熱5,300億元預算。

陳其邁今天下午前往高雄市行政院南部聯合服務中心主持「行政院重要蚊媒傳染病防治協助地方專案會議」，會前接受媒體採訪時，作上述宣布。

陳其邁指出，高雄市政府是在上周五、14日才將申請防治登革熱預算的公文送抵衛福部疾管署，由於適逢周末假日，疾管署周一趕辦公文，衛生署也快馬加鞭今天一早他一進辦公室就看到公文，立刻批示，隨後行政院長蘇貞昌也正式核定。

行政院長蘇貞昌剛剛也透過line官網表示，高雄市的登革熱疫情，是我們十分關心的事情，中央從農曆年前，就定期與各地方政府開會了解防疫措施與作為，也核定全台最多經費，相挺高雄防疫。也請陳其邁副院長今天回到高雄，主持專案小組會議，提供實質協助。

他說，上禮拜五晚上，疾管署已收到高雄市府申請補助的公文，有了合法的撥款依據。我要求主管部會不得拖延，妥善處理，今天早上，行政院審核通過。高雄市需要的5,300萬元經費，全額補助。我也請求國軍化學兵隨時待命出動，全力協助防疫。

此外，陳其邁下午也將視察金獅湖市場宣導登革熱相關衛教。

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(工商 )