盼NCC拿出專業與良知！韓國瑜出面力挺中天

NCC今（19）日召開委員會，決議針對中天在先前設下的一個月改善期後，仍未設置「獨立審查人」一案，再罰50萬元，並在要求一個月後改正。中天於記者會現場痛批，全台灣媒體僅中天被NCC要求設置「獨立審查人」，過去持續發文向NCC說明已設置2種專業審查制度，卻沒有被接受。

NCC於3月裁罰中天過度播送特定人物新聞報導時，對中天提出三項改善項目，一個月內須改正，包括：2014年換照附款中的「獨立審查人」制度、檢討和改善如何落實事實查證及公平原則，以及檢討倫理委員會委員專業背景是否足夠，和落實倫理委員會決議的具體做法。相關處分在5月10日發出，NCC排定與今日檢視改善情況。

不過，中天在記者會現場多次批評，全台灣媒體僅中天被NCC要求設置「獨立審查人」，雖然NCC不斷指稱是中天在2014年換照時親自承諾這項附款，但中天表示，是NCC要求，並非中天自行提出。並且在2018年評鑑時，中天已向NCC表達相關意見，包括雖未有獨立審查人，但已設置專業的編審制度和倫理委員會。

NCC主秘蕭祈宏指出，當時換照後，中天並未對附款提出行政訴訟，代表已經接受附款內容，今年5月裁罰發出後，也未見中天提出行政救濟。他並多次回應現場中天記者「請注意涉己事件報導」，不願繼續回答問題。他也再三強調，今日檢視中天改善案，是早就排定的議程，和立委黃國昌昨日拜會NCC沒有關係。

蕭祈宏表示，若中天後續仍不改正，依法規可不斷處罰。

NCC再罰中天 韓國瑜批：拿出專業良知

(中時 )