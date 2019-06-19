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感情經營不易 需要兩人齊心 不管是曬太陽 或下雨要撐傘 婚姻本身就是個考驗 很容易被生活磨掉了情趣 結婚的人就知道 你的一個決定影響身邊全部的人 沒一點能耐坐不穩正宮 沒一點本事當不成小三 選定角色，技能啟動 我形容過結婚像組隊打怪 這個一輩子換不了的隊友 你一個人強沒有用 就算嘴裡邊罵髒話 你還是要去救他/她 幫他補血、掩護他、解救他 不斷循環 這就是婚姻 不輕言放棄，不容易放手 看戲很有趣，入戲很簡單 自己領銜主演時⋯才知道不容易 為辛苦的女人加油打氣 幫老公撐傘⋯自己在雨中淋雨 激情帶來一時的刺激 而長情的陪伴才是愛 #大老婆俱樂部 #有感而發系列 #個人觀感

王思佳 Sophia（@pinksophia0818）分享的貼文 於 張貼

阿翔「偷忻」事件鬧得滿城風雨，同為人妻的王思佳，也在社群談起婚姻觀，坦言感情經營不易，「需要兩人齊心」，雖然激情能帶來一時刺激，但長情的陪伴才是愛，「沒一點能耐坐不穩正宮，沒一點本事當不成小三」，有感而發言論讓網友都相當認同。

王思佳認為婚姻就是個考驗，很容易被生活磨掉情趣，所以需要兩人齊心，「不管是曬太陽或下雨要撐傘」，她也吐露人妻心聲，夫妻間的一個決定，往往影響身邊所有人，「沒一點能耐坐不穩正宮，沒一點本事當不成小三。」

她也形容結婚像組隊打怪，這輩子換不了隊友，「你一個人強沒有用，就算嘴裡邊罵髒話，你還是要去救他/她，幫他補血、掩護他、解救他，不斷循環，這就是婚姻」，不會輕言說放棄或放手，因為旁觀看戲很簡單，「自己領銜主演時...才知道不容易」。

她最後也為辛苦的女人加油打氣，「幫老公撐傘...自己在雨中淋雨，激情帶來一時的刺激，而長情的陪伴才是愛。」一番言論讓網友狂讚「說的太好了，感性好文」。

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(中時電子報)

#王思佳 #阿翔 #謝忻 #小三