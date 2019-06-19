阿翔「偷忻」事件鬧得滿城風雨，同為人妻的王思佳，也在社群談起婚姻觀，坦言感情經營不易，「需要兩人齊心」，雖然激情能帶來一時刺激，但長情的陪伴才是愛，「沒一點能耐坐不穩正宮，沒一點本事當不成小三」，有感而發言論讓網友都相當認同。

王思佳認為婚姻就是個考驗，很容易被生活磨掉情趣，所以需要兩人齊心，「不管是曬太陽或下雨要撐傘」，她也吐露人妻心聲，夫妻間的一個決定，往往影響身邊所有人，「沒一點能耐坐不穩正宮，沒一點本事當不成小三。」

她也形容結婚像組隊打怪，這輩子換不了隊友，「你一個人強沒有用，就算嘴裡邊罵髒話，你還是要去救他/她，幫他補血、掩護他、解救他，不斷循環，這就是婚姻」，不會輕言說放棄或放手，因為旁觀看戲很簡單，「自己領銜主演時...才知道不容易」。

她最後也為辛苦的女人加油打氣，「幫老公撐傘...自己在雨中淋雨，激情帶來一時的刺激，而長情的陪伴才是愛。」一番言論讓網友狂讚「說的太好了，感性好文」。

(中時電子報)