高雄市長韓國瑜為了登革熱防疫，已動用到第二預備金，日前更為了中央補助款專程北上請求立院支持。對此，國民黨台北市議員游淑慧發文指出，為什麼才6月而已，防疫預算已經沒了？她查了預算書後發現，108年度防疫及登革熱防治有關的預算，居然被前朝「減列、減列、再減列」。

游淑慧在臉書上發文表示，看到高市府日前表明「預備金」已捉襟見肘而感到錯愕。為何才6月而已，高雄市今年度的登革熱防治的相關預算就已經「沒錢」了？她補充，通常只有公務預算不夠時，才會動支第二預備金。

游淑慧接著說，「我很好奇，陳菊前市府到底怎麼編列今年的防疫、登革熱防治的相關預算？」她查了高雄市108年度的預算書，結果發現，環保局、衛生局等三項跟登革熱防治及防疫有關的業務，總共被減編了9162萬。

「環保局病媒防治噴藥」減列2481.6萬。

107年度編列：7288萬

108年度卻只編列：4806萬

「衛生局防疫業務」減列5395萬。

107年度編列：1億9464萬

108年度只編列：1億4068萬

「衛生局登革熱研究」減列1285萬

107年度編列：2208萬

108年度只編列：924萬

游淑慧直指，「這是陳菊前市府編列的，說真的這樣編防疫預算，是在陷害後手嗎？我想即便是陳其邁接手，也會衰到…」，她最後更回應陳菊，「怎麼會沒錢呢？因為你編不夠呀！」

游淑慧一查之下發現，前高市府減列不少預算。（圖／游淑慧 港湖加游）

衛生局防疫業務以及登革熱研究預算都被減列。（圖／游淑慧 港湖加游）

游淑慧在臉書上直指，前高市府刪減防疫相關預算。（圖／游淑慧 港湖加游）

盼NCC拿出專業與良知！韓國瑜出面力挺中天

(中時電子報)