新莊民宅藏槍毒 警方循線逮人 16:172019/06/19 中時 吳亮賢 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 警方在新莊區某民宅起出改造手槍2把、改造子彈7發、k盤k卡1組，並查獲余姓男子到案。(吳亮賢翻攝) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新莊區余姓男子居住在自信街某處民宅，因出入分子複雜，日前新莊警分局接獲情資，疑有從事不法行為，經多日蒐證後，警方18日持搜索票前往該處查獲余男到案，並起出改造手槍2把、改造子彈7發、k盤k卡1組，全案依「槍砲彈藥刀械管制條例」、「毒品危害防制條例」偵辦。 警方表示，非法槍枝危害社會治安甚大，為保障民眾生命、身體、財產安全，展示警方維護治安決心，任何影響社會治安之犯罪行為，警方一定嚴加究辦，請民眾勿以身試法。 (中時 ) #警方 #治安 #新莊 #改造 #社會 也許您會感興趣 推薦閱讀 退休理財術－退休理財目標 年輕人可以比較衝 04:102019/06/15 產業特刊 蘇嘉全：仰賴警界努力 讓台成治安良好國家 15:562019/06/15 政治 重大治安案件頻傳 警政署通令加強掃蕩黑幫緝槍 19:232019/06/15 社會 南市警察節五力治安高峰會 表揚績優員警 21:432019/06/15 生活 警政署長宣戰 掃黑查槍抓賭斷金流 04:102019/06/16 社會新聞 下一個新板特區？企業主看好利多這一區！ 19:352019/06/17 財經 裕元花園酒店 攜手唐氏症基金會 04:102019/06/18 投資理財 成就個人 更要發展全體 04:102019/06/18 地方新聞 崑山科大視傳系改造捐血情境 帶動捐血意願 17:112019/06/18 生活 斜槓富生活 值得炫耀的LIFE STYLE 00:362019/06/19 生活 社會熱門新聞 女大生酒後遭性侵 男：套子她給的 - 社會 謝忻成棄子 名律師稱關鍵是「聚寶盆」 - 社會 GG了 笨賊闖空門反遭女屋主性侵整夜 - 社會 天道盟大哥為妻押建商討債 吃官司 - 社會 小娃發燒抽搐癱軟 永靖警開道護送就醫 - 社會 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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