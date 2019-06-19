新莊區余姓男子居住在自信街某處民宅，因出入分子複雜，日前新莊警分局接獲情資，疑有從事不法行為，經多日蒐證後，警方18日持搜索票前往該處查獲余男到案，並起出改造手槍2把、改造子彈7發、k盤k卡1組，全案依「槍砲彈藥刀械管制條例」、「毒品危害防制條例」偵辦。

警方表示，非法槍枝危害社會治安甚大，為保障民眾生命、身體、財產安全，展示警方維護治安決心，任何影響社會治安之犯罪行為，警方一定嚴加究辦，請民眾勿以身試法。

(中時 )