花蓮市妙賢幼兒園水洗畢業生活動，小朋友玩水，開心極了。（范振和攝）

花蓮市妙賢幼兒園水洗畢業生活動，有的人小朋友自備水槍應戰。（范振和攝）

妙賢幼兒園水洗畢業生活動，小班幼童在階梯上當啦啦隊員。（范振和攝）

水洗畢業生活動，有的戴護目鏡勺水互潑。（范振和攝）

哨聲一響，歡笑聲大作。花蓮市妙賢幼兒園舉行畢業典禮前，19日推出傳統的水洗畢業生活動，師生們水球、水桶、水槍等盡出，開心地打水仗，歡樂滿園區。

為讓幼兒園留下難忘的美好回憶，妙賢幼兒園都會在畢業典禮前，推出潑水活動，園長汪美連說，潑水有淨化人心、祛除汙穢的意義。在泰國，潑水節是最大的盛典；而在緬甸，有如中國新年，有浴佛、迎春耕、祝願人畜興旺與五穀豐收的意涵。但在幼兒園，小朋友在安全的環境下，盡情潑水玩樂，最是開心。

汪美連說，7月13日畢業典禮在即，今年應屆畢業生有40多人，中班有40多人，取得下場潑水資格，而小班的30多人則在旁充當啦啦隊員。園方先準備水球，上午11時左右，老師哨聲一響，80多人先向上拋水球，為潑水活動揭開歡樂序幕。

緊接著，園方提供小水杓、小水桶等，讓小朋友取水互潑，有的小朋友甚至全副武裝，自備蛙鏡、水槍，進行噴射動作，老師也抓著水龍頭不斷噴灑，搞得師生們全身濕漉漉，艷陽天下，大家玩得開心極了。

汪美連期盼，經過清水洗禮後，每位小小畢業生都能夠快樂地進入下一個求學階段，繼績享受無憂的學習生活。

(中時 )