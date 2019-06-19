胡瓜首次遇上沒有「左右手」的在南投水里獨撐大樑主持《綜藝大集合》節目。（楊樹煌攝）

藝人阿翔和同門師妹謝忻爆出不倫戀，阿翔18日再度召開記者會向妻小和社會大眾致歉，兩人所屬經紀公司馬上祭出「停工」嚴懲，今19日胡瓜到南投水里獨撐大樑主持《綜藝大集合》節目，他對阿翔「再道歉」，推說18日在做健檢沒看記者會，對道歉內容不了解。

由阿翔和謝忻共同擔任助理主持的《綜藝大集合》，因「翔、忻」停工，胡瓜首次遇上沒有「左右手」的錄影，今在水里被問到昨天有沒有看浩翔記者會？胡瓜坦言昨天碰上自己例行性健康檢查的日子，當下並沒有看記者會，再加上拉了一整夜的肚子，「整天都沒睡，所以真的沒有看，也不知道內容」；似要以冷處裡來度過這場風波。

胡瓜另被詢及《綜藝大集合》少了阿翔、謝忻2位重要助理，節目是否受影響？他感性地說「這節目邁入第18年，一直都以觀眾為主，觀眾才是我們最重要支柱，中間經歷浩子、董哥的請辭，到現在我們還是做到全國收視第一，這些功勞都是觀眾給予的肯定，所以最重要的角色都是觀眾。」

至於是否曾在事發後關心謝忻、阿翔？胡瓜則低調避談，僅以「謝謝大家的關心」回應。

(中時 )