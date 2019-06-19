行政院副院長陳其邁受訪表示，行政院已經全數批准高市府提出的5318萬元登革熱防疫補助款，經費上全力支援外，防疫工作上也會請相關部會與高市府合作，全力抑制登革熱疫情。(劉宥廷攝)

高市登革熱疫情延燒，中央、地方為了防疫經費吵不停，行政院19日南下高雄召開防疫專案會議，副院長陳其邁受訪表示，行政院已經全數批准高市府提出的5318萬元登革熱防疫補助款，經費上全力支援外，防疫工作上也會請相關部會與高市府合作，全力抑制登革熱疫情。

行政院重要病媒蚊傳染病防治協助地方專案小組第一次會議，今在行政院南部聯合服務中心登場，國民黨議員發動10幾名民眾到大樓外抗議，吶喊「撥專款救高雄」，還有人手拿布條「滅登革熱比滅韓重要」嘲諷；高市府則由副市長洪東煒率新聞局、環保局及衛生局等局長與會。

陳其邁致詞和受訪多次重申防疫不分藍綠，陳指出，地方假如對經費，人力和技術以及跟疫情相關合作，都希望地方和中央一起，防疫不分藍綠，中央地方一定要做到百分之百合作；今早蘇院長已批示5318萬防疫預算，同意照列，未來防疫工作預算核撥，希望高市府全面落實，防疫一定要精準到位，錢要花在刀口上。

(中時 )