彰化醫院口腔外科醫師金椿期（右）上午主動出擊，帶著三位個管師，到員林市一處集合式住宅工地義務幫20多名工人進行篩檢。（謝瓊雲攝）

口腔外科醫師金椿期前進工地幫工人篩檢口腔癌、進行衛教宣導，希望能扭轉不好的工地文化。（謝瓊雲攝）

扭轉工地菸酒檳榔文化！彰化醫院口腔外科醫師金椿期及個管師王姍芳、張千慧、黃星萍、吳怡潔，19日上午帶著篩檢工具及宣傳品，前往員林市一處集合式住宅工地，張貼宣導海報，邀請工人做口腔癌篩檢，呼籲他們及早戒掉菸與檳榔。

員林市三條路一處興建集合住宅的工地，彰化醫院個管師們貼上「無檳工地」及「無菸環境」海報，三人齊聲吆喝下，工人們張口接受醫師檢查口腔黏膜，並接受衛教宣導。

口腔外科醫師金椿期表示，荖花含致癌物黃樟素，菁仔所含的檳榔鹼也是致癌物，不管檳榔有無包荖花，菁仔本身就會致癌，工地卻有人傳言只吃菁仔不會罹癌，這是錯誤的觀念。

金椿期說，口腔癌患者許多都是青壯年，甚至不到30歲，其中高達9成有吃檳榔，可見有其正相關，香菸同時已被證實是口腔癌重要因子；菸與檳榔是工地文化的要角，束縛著眾多工地勞動者，深入工地進行衛教宣導，也是會很漫長，但總是必須要先有人開始做。

營造業者張英謀說，工地三寶就是菸、酒、檳榔，此文化由來已久，尤其檳榔是許多工人提神物品，若彰化醫院有心要改變工地文化，他願意配合；60歲吳姓工人則說，他也知道吃檳榔容易得口腔癌，多年前他已改成只吃菁仔，不吃加了白灰及荖花、荖葉的檳榔，原以為這樣就比較不會得口腔癌。

47歲黃俊勝則說，家裡3個叔叔都得到口腔癌，他也深知嚼檳榔不好，但工地文化就是「你一口、我也一口」，大家一起流汗、一起吃檳榔提神，香菸也是大家請來請去，要戒掉真的有困難。

個管師張千慧表示，走入工地衛教、篩檢，就是希望建立工人集體戒檳榔的意識，鼓勵他們相互督促，不買、也不互請；另名個管師王姍芳則說，臨床上常有已戒掉檳榔香菸的人，因同儕影響又走回頭路，尤其是在工地最常發生，這次直接「殺」到工地，盼能翻轉不好的工地文化。20多名受篩勞工直言，「不好改、很難改」但看醫護們苦口婆心勸導，願意集體配合、試試看。

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(中時 )