電影《大尾鱸鰻》演員陳光前因買賣佛牌糾紛不斷，日前誣指「三立一哥」陳冠霖上酒店、玩小姐不付錢，家暴老婆謝欣誼等謠言，遭判4月徒刑並須賠償50萬元，近日又槓上柳姓佛牌業者，開直播罵對方「花柳」、「性病」、「懶趴小」等話，柳男憤而提告，新北地院今判陳光前須賠償2萬元，可上訴。

柳姓業者指控，陳光前與他因販賣佛牌起爭執，去年3月間，陳在臉書開直播，謾罵柳男「花柳」、「性病」、「懶趴小」等話，損害他的名譽，經友人告知才得知自己被侮辱，導致他至今心理精神受有極大痛苦，求償130萬元，並須在臉書、報紙頭版刊登道歉啟事。

陳光前辯稱，他本來在柳男公司上班，負責開臉書直播賣佛牌，後來發現柳男賣的都是假佛牌，害了很多人，內心不安，便在直播上揭露假佛牌一事，且柳男患有淋病一事，也是柳男女友告訴他的。

刑事部分，陳光前遭依公然侮辱罪判拘役50日，得易科罰金；民事部分柳男再提告訴，法官認定陳所言已影響對方社會評價，考量柳男並非知名人物，直播範圍流傳有限，報紙刊登道歉啟事部分駁回，今判陳光前須賠償2萬元，並在FB臉書個人網頁刊登道歉啟事。

(中時 )