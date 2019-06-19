由桃園機場公司總經理林祥生（右三）、副總經理洪玉芬（左三）、業務處處長李俊德（左一）采盟免稅店董事長古素琴（右二）、總經理陳歆（左二）、舊鞋救命基督關懷協會秘書長劉兆雯（右一）共同參加。（陳麒全攝）

舊鞋捐贈儀式19日上午11時30分在桃園機場第2航廈入境大廳舉行，舊鞋救命基督關懷協會秘書長劉兆雯（中）致贈感謝狀給桃園機場公司總經理林祥生（左）與采盟免稅店董事長古素琴（右）。（陳麒全攝）

采盟免稅店發起的捐舊鞋送非洲活動，每年都獲得桃園機場各單位員工熱烈響應，今年捐募活動總共募得2380雙舊鞋，在整理之後將轉送至非洲給有需要的居民。

由桃園國際機場公司、駐機場各單位、航空公司等共同合力完成的「舊愛啟航、鞋力前行」活動19日上午舉辦捐鞋儀式，由機場公司林祥生總經理、采盟免稅店古素琴董事長將募得的2380雙鞋捐贈於舊鞋救命國際基督關懷協會，由協會秘書長劉兆雯代表接受。

舊鞋救命愛心募鞋活動在桃園機場已是第三次舉辦，今年活動從6月10日至6月14日，在桃園機場第二航廈一樓入境大廳進行，獲得熱烈迴響與支持，短短5天，就募得了2380雙鞋。愛心募鞋活動是由采盟免稅店志工同仁，負責舊鞋的募集、整理與裝袋作業，此外，募集的鞋子采盟免稅店也會捐出每雙30元的運費給舊鞋救命關懷協會，協助把舊鞋送到非洲。。

桃園機場公司總經理林祥生表示，這是桃園機場內所有工作同仁們共同參與的愛心公益活動，一起向世界傳遞愛與關懷。

采盟免稅店董事長古素琴表示，這是桃園機場內所有工作同仁們共同參與的愛心公益活動，一起向世界傳遞愛與關懷。桃園國際機場約有200個單位共3萬名工作人員，每日為來自世界各地的旅客們服務。許多員工特別整理出家中不穿的鞋子，一起參與愛心募鞋活動。因為大家所捐出的舊鞋可以幫助非洲赤貧地區的民眾，特別是孩童，免於因赤腳受到沙蚤侵蝕雙腳，導致破傷風致命。另一個意義是惜物，讓已過時或不穿的舊鞋，能被有效地再使用。

(中時 )