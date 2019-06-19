長榮勞資協商場地更改 明下午1點士林萬麗酒店舉行 15:552019/06/19 中時 林良齊 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 17日舉行的長榮航空勞資協商會前會原訂正式協商場地在凱撒飯店舉行，後來傳出因場地不敷使用等問題，明天舉行的勞資協商地點更換成士林萬麗酒店，時間仍為下午1點，也同樣允許媒體直播。 (中時 ) #協商 #場地 #勞資 #勞資協商 #酒店 也許您會感興趣 推薦閱讀 企業注意！沒開勞資會議 恐禁聘外勞、上市櫃 04:092019/06/16 財經要聞 實務運作規定9月底出爐 假勞資會議 勞部不認帳 04:092019/06/16 財經要聞 長榮20日勞資協商 將開放媒體直播 20:022019/06/17 生活 長榮勞資20日再協商 長榮：全程直播避免又被抹黑 20:472019/06/17 生活 勞動部極力促成 長榮航勞資方周四協商 21:172019/06/17 生活 勞資協商三會 長榮航推薦柯莉娟律師 21:582019/06/17 財經 20日長榮勞資協商 開放直播 04:102019/06/18 生活新聞 長榮空服醞釀罷工 林佳龍：勞資一體 14:062019/06/18 政治 挺韓大會台中場地核淮 韓國瑜周六晚7點演說 20:162019/06/18 政治 韓國瑜庶民經濟園遊會 場地已核准 04:102019/06/19 地方新聞 生活熱門新聞 吃竹筍防大腸癌？這3種人少碰 - 生活 他33歲存上億 因三年沒做這件事 - 生活 擁11架私人專機 飛特立航空董事長楊宿智美國墜機身亡 - 生活 最後一波鋒面周日報到 賈新興：颱風季提早開始 - 生活 好市多這個粉 免費又萬用 網驚：現在才知道 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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