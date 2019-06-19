2019豆莢寶寶兒童音樂會《淘氣旅行箱》將於8月9日起全台巡迴演出32場，讓大小朋友體驗音樂表演的魅力。（范揚光攝）

享譽國際的朱宗慶打擊樂團，除了固定到海內外的音樂廳演出，每年為孩子們量身打造的豆莢寶寶兒童音樂會，更是長年規畫執行的行程。今年以《淘氣樂器箱》為主題，集結泰國、非洲等多種異國樂器，帶領孩子們，透過不同樂器發出的聲響、節奏的躍動感，感受多國文化。

昨（19）日記者會演出現場，就有路過的小朋友，站在窗邊看得目不轉睛、捨不得離開。創辦人朱宗慶表示，1988年開始推動兒童音樂會，是始於一個簡單的想法，就是希望能帶著更多孩子們愛上音樂，「但要讓孩子們坐在台下，聽完音樂會，並不是一件容易的事情，所以一定要有劇情、要有舞蹈元素加入，同時還要有互動元素，吸引孩子們的目光。」

至今豆莢寶寶兒童音樂會，已走了32年，樂手、表演者也換了好多代，2003年開始由朱宗慶打擊樂團２開始傳承，擔任製作和演出，但是最初的精神與意義都不變，朱宗慶表示，「大人、小孩都被這樣子的形式吸引，代表這是社會上有需求的音樂會，我們的內容也與時俱進，不斷翻新。」

豆莢寶寶就是音符Do、Re、Mi的化身，今年加入7位音樂大使，除了演奏，也會帶領台上、台下共同演出，互動性質強烈。演出將於會6月下旬先赴大陸11座城市演出，8月9日至10月27日，於全台演出32場。

(中時 )