國立中興大學今年邁入創校百周年，特別攜手同樣創立百年的福壽集團，雙方簽署「產學技術合作意向書」，未來福壽集團預計加入興大國際產學聯盟，總計雙方將投入5000萬元經費，盼共同為提升台灣食品安全品質而努力。

興大校長薛富盛、福壽集團董事長洪堯昆分別代表雙方簽約，洪堯昆並與興大國際產學聯盟執行長徐新宏簽署聯盟合作。興大指出，包括多功能微生物複合肥料研發、犬隻保健用食品開發、植物保護製劑應用等多方向，學校與福壽集團10年來共進行12件產學合作案，展現亮眼成果。

薛富盛指出，興大與福壽各自在學術、食品領域深耕百年，為台灣貢獻心力，在歡慶百年的時候，雙方同時保有好理念，盼透過高達5000萬經費的產學合作投入資源，創造台灣食品安全與產業發展的新里程碑。

洪堯昆表示，邁入百年，福壽集團擴大檢驗實驗室規模及參與實驗室認證，盼強化食安百官機制，也導入自動化管理、人工智慧技術，未來將持續與興大合作，藉由頂尖學術研發能力在各領域創造新契機。

(中時 )