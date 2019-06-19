永和區民樂里由志義工打掃環境，給里民乾淨環境。（譚宇哲翻攝）

新北市本月獲行政院環境保護署頒發地方環境清潔考核特優，連續8年蟬聯全國最乾淨城市，新北市環保局長劉和然今天在市政會議中代表獻獎，市長侯友宜表示，感謝大家同心協力維護新北市環境，「未來我們不談最乾淨，新北市只求更乾淨！」

侯友宜表示，新北市人口已突破400萬人，要蟬聯全國最乾淨城市很不容易，里長、志義工、市民、清潔隊員及區公所的付出，是建構新北市這座乾淨城市的根本。

環保局表示，環保署延續往年無預警的考核評比方式，新北市再度從各縣市中脫穎而出，除了在直轄市組榮獲特優獎外，在鄉鎮市區組的推薦組（永和區）及指定組（石碇區）及村里組的推薦組（永和區民樂里）、指定組（石碇區潭邊里）全數獲獎，是六都表現最佳。

環保局表示，新北市2013年起首度舉辦的「里環境認證」，是成功帶動基層鄰里社區投注環境改造力量的典範，報名里數也由393里攀升至654里，成功凝聚在地人對社區環境的愛護心與團結力，提升整體環境也深化社區情感，未來將持續秉持「乾淨還要更乾淨」的態度，營造新北市成為全國首屈一指的乾淨、美麗、自然的宜居城市。

(中時 )