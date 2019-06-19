明年2月將禁用農藥巴拉刈，引起農民反彈，但最近有支持禁用民眾紛在網路留言，要農民「自己喝喝看？」農委會主委陳吉仲今更以其父親噴巴拉刈傷眼為例，要批評者「自己噴看看」。對此，雲林菜農林佳新表示，若此邏輯成立，他以後可主張禁汽車、西瓜刀等，「不然你自己被汽車撞死、砍死看看」。

林佳新在臉書發文說，昨天巴拉刈問題燒起來後，網路上就有一堆根本沒在務農的人出來捍衛陳吉仲。但這些陳吉仲信徒反駁理由都很膚淺，一、巴拉刈很毒，喝下去難以救治。二、嗆支持巴拉刈的人自己喝看看。

他表示，要自殺的人，就算禁了巴拉刈，還是有各種自殺的方法，絕非只有喝巴拉刈一項。他強調，巴拉刈是對環境傷害非常低、且CP值高、效果好的除草劑。我們農民也跟大家一樣，非常尊重生命，但尊重生命的方法應該是嚴格管理巴拉刈的使用，而不是直接禁止。

至於要支持巴拉刈的人自己喝喝看，他說，巴拉刈是農藥，不能喝。那些自己不尊重生命尋短喝巴拉刈、或不遵守相關農藥規範誤食的行為，本來就是該譴責的；如果你們這種智障邏輯成立，未來他同樣可以主張政府禁汽車、禁西瓜刀、禁藤條、禁鐵捲門，否則他可以說：「不然你自己被汽車撞死看看」、「不然你自己被西瓜刀砍死看看」、「不然你自己被藤條抽死看看」、「不然你自己被鐵捲門捲死看看」。

他再次強調，巴拉刈就是農藥，不能喝；農民噴藥時也該做好防護措施。護目鏡真的不貴！

(中時電子報)