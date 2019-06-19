基隆市1對神棍夫婦吳易翰、李麗華，擔任「基隆市心廟工程隊總廟」負責人，平時以「玉皇大帝」、「虛空地母」自居為神明，廣收信徒，並催收繳納「拜師費」，2人3年來向7名信眾詐得逾700萬元，被依詐欺罪各判3年徒刑。而2人的女弟子吳美慧也和趙姓女兒招搖撞騙。吳美慧被判3月外，基隆地院日前再依共同詐欺取財罪，判趙女拘役50天，得易科5萬元罰金。

檢警調查，吳美慧是「心慧宮」負責人，因得知陳姓女同事2013年間，1個多月就發生2次車禍，於是告訴陳女說「神明告訴我妳有狀況，這幾天會不順！」讓陳女心生恐懼，吳美慧遂告知陳女可以向她的趙姓女兒問事情。

3人相約見面後，趙女一見到陳女就直說「妳被2個鬼跟了，卡到陰！」讓陳女更加害怕，趙女便誆稱需要花9萬6700元進行「祭改」，但陳女並不信趙女。母女倆見狀，只好改請師傅吳易翰與李麗華到心慧宮，收取陳女10萬元幫忙祭改。

事後，吳易翰與李麗華只將3萬元分給吳美慧，李麗華並持續要陳女加入「靈動班」，佯稱陳女有三太子的靈，透過靈動班可以升級為「中壇元帥」，假神明之名說只要收268萬元拜師費。

陳女當下深信不疑，支付了268萬元後，怎料並未學習到怎麼通靈，才發現被騙，將神棍師徒4人都狀告法院。

基隆地院審理趙女的案件時，因趙女辯稱沒收到3萬元，吳美慧也承認是自己收下3萬元，但法官認為趙女假借神明祭改，雖未收到詐騙金額，但仍需判處趙女拘役50天，得易科5萬元罰金。

(中時 )